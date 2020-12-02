Хинштейн: Блокировка YouTube маловероятна

Депутат Госдумы рассказал о подходе авторов инициативы к вопросу блокировки интернет-ресурсов.

Александр Хинштейн рассказал, что блокировка YouTube маловероятна. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике заявил в рамках общественных обсуждений законопроекта о запрете деятельности интернет-ресурсов, которые цензурируют российские СМИ.

Важно понимать, что блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ – это, в моем понимании, малореализуемые конструкции. Не с технической, а с сущностной точки зрения. Мы рассматриваем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания Александр Хинштейн, депутат Госдумы России

Парламентарий привел в пример ядерное оружие. Он добавил, что прямых параллелей с точки зрения последствий и значимости данных событий нет. Однако с точки зрения подходов эти вещи сопоставимы. Разработчики ядерного оружия исходили из того, что оно не будет использоваться.

Я точно не хочу обсуждать, что произойдет с Вашингтоном после ракетно-ядерного удара. Я точно не верю, что это возможно. И я точно так же не хочу обсуждать, как будет блокироваться YouTube, потому что надеюсь, до этого не дойдет Александр Хинштейн, депутат Госдумы России

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Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации