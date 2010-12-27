Ученые СПбГУ изобрели светящийся термостойкий силикон для покрытия космических кораблей

Химики СПбГУ придумали, как сделать промышленный силикон более термостойким при помощи нового катализатора.

Химики из СПбГУ разработали новый вид промышленного силикона, который прекрасно подходит для применения в строительстве космических кораблей и подводных транспортных средств. При помощи инновационного катализатора петербургские ученые добавили популярному материалу новые свойства. Теперь силикон повысил термоустойчивость до 320 градусов по Цельсию, стал медленнее отвердевать в холоде, а также "научился" люминесценции. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Результаты исследований также опубликованы в журнале Королевского химического общества Великобритании Catalysis Science and Technology.

Такой силикон можно наносить на корпус транспортных средств, отправляющихся в космос или подводное плавание, им можно покрывать отдельные детали и элементы. В обычных условиях силикон при малейшем нагреве становится жидким. Ранее его "стабилизировали" при помощи катализатора из платины, но в таком случае материал слишком быстро затвердевал и не выносил высоких температур.

Чтобы изменить ситуацию, мы разработали принципиально новый состав катализаторов на основе комплексов иридия. Теперь отверждение происходит не мгновенно. К тому же нам удалось повысить термическую устойчивость образующегося силиконового покрытия до 320 °С, что на 120 °С выше, чем для аналогичных силиконовых материалов, полученных с использованием прежнего катализатора. Михаил Кинжалов, кандидат химических наук

Кроме того, иридий заставил силиконы светиться в темноте. Это позволит инженерам контролировать повреждения силиконового покрытия, а также досрочное истончение слоя.

Исследователи уверены, что их разработка сможет защитить глубоководные корабли от негативного воздействия водной среды. Возможно использование инновационного силикона в обычных кораблях и космосе.

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