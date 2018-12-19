Хаяо Миядзаки в кино: "НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ"

22 февраля в киноцентре «РОДИНА» покажут отреставрированную версию картины самого знаменитого японского мультипликатора.

В этом году фильму "Навсикая из Долины ветров" исполнится 35 лет. Картину увидели зрители 11 марта 1984 года. Именно она стала для студии Ghibli "путеводной звездой", благодаря картине студия появилась.

Студия Ghibli показала всему миру вселенную японской анимации. Эти фильмы стали классикой мирового кинематографа, которая любима широкой аудитории.

По сюжету Навсикая живет в переживающем экологическую катастрофу мире. Здесь природа изменилась до неузноваемости, и не только выжившие представляют угрозу друг другу, ведя постоянные войны, но и сам лес грозит поглотить всю планету. И только девочке с особенным даром под силу найти равновессие между природой и людьми.

Эта картина станет второй из 17 уже отреставрированных работ студии, которые выпускает в прокат кинокомпания Пионер. Каждый из 17 фильмов является классикой мировой анимации, ресторация проходила под руководством самого Хаяо Миядзаки.

В российском прокате картины будут показываться в двух версиях — в дубляже и на японском языке с русскими субтитрами.

Перед показом "Навсикаю из долины ветров" представит историк анимации Павел Шведов. Картину покажут за 2 недели до официального проката.

Видео и фото: официальный трейлер