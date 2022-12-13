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Харрис заявила, что Украину "ждет больше темных дней"

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Вице-президент США рассказала об отсутствии иллюзий по украинскому кризису.

Американский вице-президент Камала Харрис предположила, что Украину "ждет больше темных дней". Соответствующее заявление иностранная гостья сделал в ходе своего выступления на 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности. Чиновница из Белого дома пояснила, что не питает иллюзий относительно проведения специальной военной операции РФ в европейском регионе.

У Украины будет больше темных дней. Глобальные волновые эффекты будут по-прежнему ощущаться странами, расположенными рядом и далеко - от Африки к Юго-Восточной Азии, странам Карибского бассейна.

Камала Харрис, вице-президент США

Харрис выразила беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем.

Фото и видео: YouTube / BR24

Теги: всу, камала харрис, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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