Харрис обвинила Трампа в неуважении и попытках посеять раздор

Вице-президент США объяснила, за что борется на выборах главы государства.

Действующий американский вице-президент Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост страны на ноябрьских выборах, обвинила своего основного оппонента от Республиканской партии в предвыборной гонке Дональда Трампа в неуважении и попытках посеять раздор внутри страны. Соответствующее заявление политик сделала во время мероприятия в городе Хьюстоне штата Техас, организованном местными темнокожими студентами.

Дональд Трамп выступал на ежегодной встрече Национальной ассоциации темнокожих журналистов. И это было все то же старое представление с разобщением и неуважением. Камала Харрис, вице-президент США

Чиновница считает, что американские граждане заслуживают лучшего политического лидера, который на самом деле говорит правду. По мнению вице-президента США, глава США не должен отвечать враждебностью и гневом, когда его ставят перед фактами.

Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.

Фото и видео: YouTube / CBS News