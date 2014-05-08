Харрис намекнула, что считает Трампа жуликом и мошенником

Вице-президент США напомнила об опыте на своих прошлых рабочих местах.

Американский вице-президент Камала Харрис намекнула, что считает бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа жуликом и мошенником. Такие сведения политик предоставила участникам мероприятия в Милуоки, где она выступила на предвыборном митинге перед своими сторонниками. Спикер напомнила о том, что перед тем, как получить должность в администрации и даже Конгрессе, где она была сенатором, или генеральным прокурором от штата Калифорния, Харрис занимала пост государственного обвинителя в судебной инстанции.

На этих должностях я боролась со злоумышленниками всех видов: хищниками, плохо обращавшимися с женщинами; мошенниками, грабившими потребителей; жуликами, нарушавшими правила ради своей выгоды. Так что слушайте, когда я говорю: я знаю типаж Трампа. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис может стать единым кандидатом от демократов: мнение экспертов.

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris