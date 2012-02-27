Американский действующий вице-президент Камала Харрис якобы контактировала с российским руководством для того, чтобы не допустить украинского кризиса. Бывший президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News заявил о том, что за три для до начала проведения специальной военной операции его оппонентка говорила с президентом Владимиром Путиным.
Ее отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода на Украину. При мне такого бы не случилось. Он вошел через три дня. Вот, что происходит.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что глава США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей общественной критики решил не переизбираться на второй срок. Он выдвинул Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Теперь ей предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии, хотя, согласно сообщениям местной прессы, у женщины уже есть достаточный уровень внутрипартийной поддержки.
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Фото и видео: YouTube / Fox News
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