Экс-глава США напомнил о начале украинского кризиса.

Американский действующий вице-президент Камала Харрис якобы контактировала с российским руководством для того, чтобы не допустить украинского кризиса. Бывший президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News заявил о том, что за три для до начала проведения специальной военной операции его оппонентка говорила с президентом Владимиром Путиным.

Ее отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода на Украину. При мне такого бы не случилось. Он вошел через три дня. Вот, что происходит. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что глава США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей общественной критики решил не переизбираться на второй срок. Он выдвинул Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Теперь ей предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии, хотя, согласно сообщениям местной прессы, у женщины уже есть достаточный уровень внутрипартийной поддержки.

Брюссель готовится к возможному приходу Трампа к власти: мнение экспертов.

Фото и видео: YouTube / Fox News