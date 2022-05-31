Немецкий министр оценил решение США запретить импорт российских углеводородов.

Вице-канцлер Германии Хабек: ограничения на нефть из России не дали ожидаемого эффекта. Соответствующее заявление немецкий представитель сделал в эфире американского телеканала CNN. Он прокомментировал журналистам введение Вашингтоном запрета на импорт углеводородов из России. По мнению специалиста, данная мера негативно сказалась на росту мировых цен на энергетические носители, а также увеличило доходы Москвы по данной статье.

Запрет на поставки нефти со стороны США привел к росту цен на мировом рынке, так что Путин заработал больше денег, продавая меньше нефти. И, конечно же, это проблема, решение которой мы должны найти. Роберт Хабек, вице-премьер ФРГ

Немецкий чиновник заметил, что в противном случае коллективный Запад уничтожит правой рукой те успехи, которые были созданы левой рукой, а также наоборот. При этом Роберт Хабек назвал правильным и необходимым для международного сообщества постановление по отказу от российских углеводородов с "моральной точки зрения".

Шольц приветствовал согласование спецфонда для укрепления ВС ФРГ.

Фото и видео: CNN