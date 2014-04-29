ХХХII международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Петербурге в октябре

Кинопоказы и другие мероприятия программы фестиваля проходят на центральных площадках Петербурга.

В Петербурге с 21 октября по 20 октября этого года пройдет ХХХII международный кинофестиваль "Послание к человеку".

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" объявляет продление и продолжает принимать заявки на конкурс. Кинопоказы и другие мероприятия программы фестиваля проходят на центральных площадках Петербурга.

Фестиваль отбора фильмов для участия в трех конкурсах: Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Период отбора фильмов в конкурсную программу продлен до 15 июля 2022 года

Фото: МКФ "Послание к человеку"