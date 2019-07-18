HBO перезапустит сериал "Сплетница"

Работа над проектом начнется в 2020 году.

Стриминговый сервис HBO Max взялся за перезапуск знаменитого сериала "Сплетница". Заказчиком выступила компания WarnerMedia, сообщило издание Variety.

Сюжет перезапуска расскажет историю нового поколения подростков из частной нью-йоркской школы. События будут происходить спустя восемь лет после действия оригинального сериала. В работе уже находятся десять эпизодов.

Известно, что авторы "Сплетницы" выступят в роли исполнительных продюсеров. О других причастных лицах пока никакой информации нет. Работа над проектом начнется в 2020 году.

Оригинальная "Сплетница" транслировалась с 2007 по 2012 год. Главные роли в нем сыграли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд и другие. Сюжет рассказывал об студентах престижной частной школы на Манхэттене, чью жизнь освещает неизвестный блогер.

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Видео: Gossip girl