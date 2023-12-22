Гутерриш встретится с фон дер Ляйен в Брюсселе

Фархан Хак раскрыл рабочий график генсека ООН в стране ЕС.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш встретится в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Иностранный эксперт добавил, что дополнительно генсек намерен увидеться с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также спикером европейского парламента Робертой Метсолой, несколькими политическими лидерами из стран-членов Евросоюза.

Сегодня вечером генеральный секретарь направится в Брюссель, там он встретится с европейскими лидерами. Завтра у него запланирован рабочий обед, организованный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что главы государств и национальных правительств ЕС на саммите 21-22 марта намерены обсудить вопрос использования доходов от замороженных российских активов в целях поддержки и восстановления Украины. Лидер киевского режима Владимир Зеленский обратится к коллегам из 27 стран ЕС по видеосвязи. Он выступит перед началом мероприятия.

ООН заявила о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова после запуска ракет КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций