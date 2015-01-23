Гутерриш осудил удар Ирана по Израилю

В ООН отреагировали на ракетный удар Ирана после того, как Израиль объявил генсека Гутерриша персоной нон грата.

Генеральный секретарь при Всемирной организации Антониу Гутерриш решительно осудил ракетный удар Ирана по израильской территории. Соответствующее заявление иностранец сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совета по безопасности, посвященного вопросу конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт пояснил, что атака не сделала ничего для того, чтобы поддержать мирный палестинский народ или уменьшить страдания гражданского населения анклава.

Как и в случае иранской атаки в апреле, и как это должно было стать очевидным в контексте моего осуждения, я вновь решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана по Израилю. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац запретил Антониу Гутерришу въезд в Израиль и объявил дипломата персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль. По утверждению Каца, такой человек, который не способен однозначно осудить преступное нападение, не заслуживает того, чтобы ступить на еврейскую землю.

Гутерриш: миротворцы ООН остаются на своих позициях в Ливане.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций