В ООН заметили, что сотрудники остались на месте, несмотря на требования Тель-Авива.

Миротворцы Всемирной организации остаются на своих позициях в Ливане, несмотря на требование Израиля переместить эти лица. Соответствующие опасения генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совета по безопасности, посвященного вопросу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иностранец выразил свою глубокую признательность работе сотрудников и указал на необходимости обеспечения защиты и безопасности личного персонала.

Миротворцы ВСООНЛ остаются на своих позициях, а флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на запрос Израиля о перемещении. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш: Израиль отверг предложение Франции и США о прекращении огня в Ливане.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций