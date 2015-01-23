Гутерриш: миротворцы ООН остаются на своих позициях в Ливане

Миротворцы Всемирной организации остаются на своих позициях в Ливане, несмотря на требование Израиля переместить эти лица. Соответствующие опасения генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совета по безопасности, посвященного вопросу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иностранец выразил свою глубокую признательность работе сотрудников и указал на необходимости обеспечения защиты и безопасности личного персонала.
Миротворцы ВСООНЛ остаются на своих позициях, а флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на запрос Израиля о перемещении.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Гутерриш: Израиль отверг предложение Франции и США о прекращении огня в Ливане.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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