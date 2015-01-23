Гутерриш: Израиль отверг предложение Франции и США о прекращении огня в Ливане

В ООН напомнили о решении властей в Тель-Авиве.

Израиль нарастил количество своих воздушных ударов по региону Ближнего Востока. Также руководители еврейского государства отвергли предложение Парижа и Вашингтона о введении временного режима прекращения огня на территории Ливана для начала мирных переговоров. Соответствующие опасения генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совета по безопасности, посвященного вопросу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

США и Франция при поддержке ряда других государств предложили временное прекращение огня, которое позволило бы возобновить переговоры. Израиль отверг это предложение и нарастил число своих ударов, в том числе и бомбардировку штаб-квартиры движения "Хезболлах", при которой погиб его лидер. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что с 23 сентября Израиль ведет собственную операцию "Стрелы севера", направленную против формирований ливанского движения "Хезболлах". В ходе выполнения боевых задач военнослужащие наносят массированные авиационные удары по военным объектам в Ливане.

В ООН заявили о гибели в Ливане более 1700 человек за год.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций