Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Глава МИД РФ рассказал о встрече с генсеком ООН в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш передал российскому министру по иностранным делам Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина по вопросу продления черноморской инициативы. Соответствующее заявление дипомат сделал перед журналистами, находясь на полях штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Эксперт отметил, что сотрудники МИД получили документ от иностранного колеги с инициативами по реализации данного сельскохозяйственного соглашения. Далее это сообщение будет изучаться аналитиками.

Генсек рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул на встрече с Антониу Гутеррешем о том, что Москва не видит желания стран коллективного Запада выполнить то, что необходимо для успешной реализации зерновой инициативы.

Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам.

Фото и видео: МИД России