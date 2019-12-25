Гутерреш объявил о создании миссии ООН по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН рассказал о подготовке специалистов к расследованию по установлению фактов.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций рассказал о запуске миссии по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующей информацией в Женеве эксперт поделился в рамках пресс-конференции с журналистами. Он выступил перед СМИ с третьим докладом от Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. Антониу Гутерриш уточнил, что ООН получила запросы как от Киева, так и от Москвы о проведении расследования.

Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов…не имею полномочий для запуска уголовного расследования. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В ООН отметили, что в рамках указанной миссии проводятся подготовительные работы. О результатах специалисты доложат российскому и украинскому правительствам. Антониу Гутерриш надеется на то, что группа сможет достичь соглашения по задачам миссии. Сейчас Женева разыскивает компетентных и независимых людей, которые смогли бы помочь установить факты трагедии.

В ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая".

Фото и видео: YouTube / Организация объединенных наций