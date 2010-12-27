Гусляры и самодеятельные ансамбли Ленобласти поборются за звание лучших в Твери

Четыре коллектива прошли во II зональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов для Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который проводится в рамках нацпроекта "Культура".

Гусляры и самодеятельные ансамбли региона поборются за звание лучших в Твери.

Четыре коллектива прошли во II зональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов для Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который проводится в рамках нацпроекта "Культура".

С 28 по 30 июня в Твери состоится очный этап, в котором Ленинградскую область представят: ансамбль гусляров "Перезвон" из Гатчины, танцевальная группа заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации ансамбля песни и танца "Северные Узоры" из Лодейного Поля, народный самодеятельный ансамбль народной песни "Забава" из Киришей и фольклорный ансамбль "Ивушка" из поселка Коммунар Приозерского района.

Все областные участники выступают в номинации "Традиция". По итогам II зонального этапа конкурса будет выбрано 20 победителей, которые получат по 2 миллиона рублей и поедут представлять свой регион в Москву в финале конкурса.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО