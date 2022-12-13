Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотников

В российском городе Белгороде специалисты нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены за пределами страны. Об этом жителям региона сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Чиновник пояснил, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако БПЛА нанесли некоторые разрушения на земле. К текущему моменту к ликвидации последствий привлечены специальные службы и профильные ведомства.
Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Валентину Демидову выехать на место происшествия.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
Напомним, что 27 февраля Вячеслав Гладков сообщил населению региона о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа. Никто из местных жителей не пострадал. Осколками боевого иностранного снаряда были выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Дополнительно повреждена линия электропередачи.
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Фото и видео: Telegram / а видео видно
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