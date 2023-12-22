Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

Грег Эбботт прокомментировал конфликт с администрацией США из-за мигрантов.

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт готов к потенциальному конфликту с федеральными властями страны из-за ситуации с демонтажем заграждений, установленных вдоль государственной границы с Мексикой. Соответствующей информацией чиновник поделился с местным журналистом Такером Карлсоном. Однако подобный сценарий развития ситуации гость шоу счел маловероятным. Дополнительно спикер ответил на вопрос о том, каким он увидит будущее по миграционному кризису. Грег Эбботт подтвердил, что власти намерены расширять масштабы заграждений на своей территории.

Мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно: возводить эти барьеры. Тем не менее считаю, что эта ситуация разрешится к 20 января следующего года, поскольку следующий президент США будет приведен к присяге... Грег Эбботт, глава Техаса

Грег Эбботт этим комментарием намекнул на возможное возвращение в Белый дом члена республиканской партии, экс-главы государства Дональда Трампа.

Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса.

Фото и видео: X / Такер Карлсон