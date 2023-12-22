Губернатор Флориды не исключил отправку гвардейцев на помощь властям Техаса

Рон Десантис рассказал о поддержке коллеги из Техаса.

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис не исключил отправку сил национальной гвардии на помощь властям Техаса в связи с кризисной ситуацией, складывающейся на государственной границе с Мексикой и разгоревшегося конфликта между местными властями и федеральными органами управления. Соответствующий комментарий член Республиканской партии дал в рамках пресс-конференции с журналистами. Политик заметил, что действия могут быть по аналогии помощи штатов друг другу при чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах.

Штаты могут выступать вперед для обеспечения суверенности своей территории и суверенитета страны, это то, что вполне адекватно, и то, что отцы-основатели хотели на случай, если федеральное правительство не выполняет свои обязанности. Рон Десантис, глава Флориды

Рон Десантис добавил, что лидер Белого дома Джо Байден не способен контролировать нацгвардию штата.

Губернатор Флориды обвинил Байдена в усилении Ирана.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News