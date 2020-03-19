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Сегодня, 15:55
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Губернатор Петербурга сообщил о закрытии детских лагерей на весенние каникулы

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На данный момент эти учреждения ещё работают.

В ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса, проходит пресс-конференция. Отвечая на один из вопросов, глава города Александр Беглов заявил, что рассматривает вариант закрытия детских лагерей во время весенних каникул.

На данный момент эти учреждения ещё работают. Что касается путевок в лагеря, расположенные за пределами Петербурга и Ленобласти, все они были отменены.

Сегодня мы принимаем решение, чтобы отменить все детские оздоровительные лагеря,

– отметил Александр Беглов

Видео: Piter.TV

Теги: детские лагеря, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Vmarina1041970
Сегодня 16:41

Что детям сидеть столько дней в городе, где все закрыто: музеи, кинотеатры... Безобразие! Не надо отменять каникулы в Лен.область

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Vmarina1041970 ответ на комментарий
Сегодня 16:42

Безобразие губернатор Беглов. 

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