Губернатор Петербурга сообщил о закрытии детских лагерей на весенние каникулы

В ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса, проходит пресс-конференция. Отвечая на один из вопросов, глава города Александр Беглов заявил, что рассматривает вариант закрытия детских лагерей во время весенних каникул.
На данный момент эти учреждения ещё работают. Что касается путевок в лагеря, расположенные за пределами Петербурга и Ленобласти, все они были отменены.
Сегодня мы принимаем решение, чтобы отменить все детские оздоровительные лагеря,
– отметил Александр Беглов
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Что детям сидеть столько дней в городе, где все закрыто: музеи, кинотеатры... Безобразие! Не надо отменять каникулы в Лен.область
Безобразие губернатор Беглов.