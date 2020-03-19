Губернатор Петербурга сообщил о закрытии детских лагерей на весенние каникулы

На данный момент эти учреждения ещё работают.

В ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса, проходит пресс-конференция. Отвечая на один из вопросов, глава города Александр Беглов заявил, что рассматривает вариант закрытия детских лагерей во время весенних каникул.

На данный момент эти учреждения ещё работают. Что касается путевок в лагеря, расположенные за пределами Петербурга и Ленобласти, все они были отменены.

Сегодня мы принимаем решение, чтобы отменить все детские оздоровительные лагеря, – отметил Александр Беглов

Видео: Piter.TV