Губернатор Петербурга признался, что старается посещать театры как простой зритель

Губернатор Петербурга Александр Беглов признался, что безумно любит посещать театры, читать книги и слушать классическую музыку. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Как рассказал глава города, у него совсем мало времени на отдых. Но тем менее, он предпочитает тратить свободное время на прочтение книги, в основном перед сном. Или же он включает классическую музыку или советские песни, которые поднимают ему настроение.
Также он периодически старается ходить в театры. Он предпочитает посещать театры, не привлекая к себе внимания.
Я люблю театр, хожу в театр, но люблю делать это инкогнито, если можно так сказать. Хочется быть простым зрителем – это самое большое, чего не хватает на сегодняшний день.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Ранее петербургские театры назвали самые популярные спектакли в этом году.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все