Губернатор Петербурга признался, что старается посещать театры как простой зритель

Он предпочитает посещать театры, не привлекая к себе внимания.

Губернатор Петербурга Александр Беглов признался, что безумно любит посещать театры, читать книги и слушать классическую музыку. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как рассказал глава города, у него совсем мало времени на отдых. Но тем менее, он предпочитает тратить свободное время на прочтение книги, в основном перед сном. Или же он включает классическую музыку или советские песни, которые поднимают ему настроение.

Также он периодически старается ходить в театры. Он предпочитает посещать театры, не привлекая к себе внимания.

Я люблю театр, хожу в театр, но люблю делать это инкогнито, если можно так сказать. Хочется быть простым зрителем – это самое большое, чего не хватает на сегодняшний день. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее петербургские театры назвали самые популярные спектакли в этом году.

Фото: pexels.com