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Губернатор Петербурга поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с юбилеем ведомства
Сегодня, 14:17
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Губернатор Петербурга поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с юбилеем ведомства

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В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года.

В среду, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Кроме того, ведомство отмечает 300-летний юбилей со дня создания. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. 

Благодарю всех за конструктивное и плодотворное сотрудничество. Вместе мы стремимся к одной цели – высокому качеству жизни, повышению уровня безопасности и правопорядка в нашем городе.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года. Через несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. По словам Беглова, прокуратура по сей день остается одним из главных гарантов укрепления государственности, правовой стабильности, выполнения национальных проектов. 

В прошлом году на набережной канала Грибоедова заложили "Прокурорскую аллею". Также в парке "Куракина Дача" появилась аллея, посвященная 300-летию прокуратуры России.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Теги: александр беглов, прокуратура, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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