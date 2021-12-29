Губернатор Петербурга поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с юбилеем ведомства

В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года.

В среду, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Кроме того, ведомство отмечает 300-летний юбилей со дня создания. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Благодарю всех за конструктивное и плодотворное сотрудничество. Вместе мы стремимся к одной цели – высокому качеству жизни, повышению уровня безопасности и правопорядка в нашем городе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В России прокуратура была создана Петром I. Указ был издан 12 января 1722 года. Через несколько дней были введены должности прокуроров и при надворных судах. По словам Беглова, прокуратура по сей день остается одним из главных гарантов укрепления государственности, правовой стабильности, выполнения национальных проектов.

В прошлом году на набережной канала Грибоедова заложили "Прокурорскую аллею". Также в парке "Куракина Дача" появилась аллея, посвященная 300-летию прокуратуры России.

Фото: epp.genproc.gov.ru