Губернатор Петербурга поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

1 августа отмечается День железнодорожника.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который отмечается 1 августа.

Глава отметил, что в истории города много страниц, связанных с развитием транспортной системы России. Сам Петербург считается колыбелью отечественных железных дорог.

Сегодня железнодорожный транспорт остается символом инноваций, примером высокой надежности и гарантией стабильной экономики России. ОАО "Российские железные дороги" – стратегический партнер Санкт-Петербурга. Компания вносит значительный вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, в ближайшее время в Петербурге пройдут проекты по модернизации железнодорожного узла. Благодаря ним в городе будет развиваться внутригородское и пригородное сообщения и вестись строительство путепроводов и пересадочных узлов.

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Фото: Piter.tv