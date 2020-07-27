Губернатор Ленобласти посетил совет ветеранов Выборгского района

На мероприятии обсудили вопросы капитального ремонта зданий, здравоохранения, строительства социальных учреждений.

В субботу, 25 июля, Александр Дрозденко посетил совет ветеранов Выборгского района. Встреча прошла при участии главы Выборгского района Дмитрия Никулина и главы районной администрации Геннадия Орлова.

Александр Дрозденко рассказал об итогах работы на территории Выборга и Выборгского района, а также о планах на будущее.

В первую очередь стоит отметить планы по реставрации жилых домов. На капитальный ремонт зданий, не являющихся памятниками культурного наследия, выделено порядка 266 млн. рублей. За 2020 год отремонтируют 72 дома. Капитальный ремонт 360 домов запланирован на 2021 год.

Что касается памятников архитектуры, то планируется ремонт 7 многоквартирных домов, пять из которых отремонтируют на следующий год. Также будет продолжена программа расселения аварийного жилья до 2025 года. По Выборгскому району будет расселено 45 аварийных домов в количестве 850 человек.

Реставрация у нас большая по культурным объектам. На ближайшие 5 лет программа в несколько миллиардов рублей. Самое главное - начало проектирования и строительство квартала Сета Солберга. Через Азиатский банк реконструкции и развития мы получили подтверждение, что они будут нас финансировать. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Также в планах - ремонт и строительство объектов образования. Запланировано возведение школы в Рощино, а также школы в Выборге на 455 мест и детского сада на 280 мест.

Не обошли стороной и вопросы здравоохранения. В 2021 году в Выборге начнется строительство поликлиники на 380 посещений. В п. Первомайском также появится амбулатория на 140 мест.

Стоит отметить, что планируется полная реконструкция канализационного и водного хозяйства Выборга. Проект будет финансироваться через областной водоканал. На него выделено порядка 900 млн. рублей.

По программе газификации к 2025 году в Выборгском районе запланировано строительство 9 межпоселковых газопроводов.

В завершении встречи губернатору подарили книги, которые подготовили к 75-летию Победы. Среди них книги о воинских захоронениях, о тружениках тыла, а также выборгская военно-историческая энциклопедия "Солдаты Победы".



