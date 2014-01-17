Губернатор Камчатки: подорожание красной икры связано с маленьким уловом

Владимир Солодов назвал причину роста цен на деликатес.

Губернатор Камчатского края проинформировал жителей страны о причинах подорожания красной икры. По словам российского чиновника, в текущем году наблюдаются низкие показатели улова ценных пород рыбы, а также повышенное потребление традиционного деликатеса для новогодних и рождественских праздников. Соответствующее заявление глава региона сделал в комментарии журналиста из Кремлевского пула Александра Юнашева. Он ответил на вопрос о том, почему растут цены на данный продукт.

Всему виной маленький улов, а ещё и то, что мы стали ее больше есть. Почти вся икра, кстати, идет на внутренний рынок, но все равно дорого. Владимир Солодов, глава Камчатки

Эксперт пояснил, что он лично предпочитает икру нерки. Стоимость данного деликатеса составляет 7–7,5 тысячи рублей за килограмм.

Петербуржцам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее.

Фото и видео: Telegram / Юнашев LIVE