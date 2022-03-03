Ираклий Кобахидзе рассказал о планах страны стать кандидатом в ЕС в ускоренном режиме.

Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава местной правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Политик уточнил, что были проведены консультации с правительством по данному вопросу. В результате специалисты решили подать руководству Евросоюза официальную заявку на принятие страны в состав получение статуса кандидата в ускоренном режиме.

С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами…принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены в ЕС незамедлительно. Ираклий Кобахидзе, политик

В Тбилиси уточнили, что страна планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. В настоящее время парламент Грузии уже подготовил проект резолюции об ускоренном членстве в ЕС.

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Фото и видео: Facebook / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze