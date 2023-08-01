Группировка "Центр" сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы из "Центральной" группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали восемь попыток атаки противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 1 августа поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт добавил, что бойцы смогли ликвидировать с выше 100 человек личного состава ВСУ.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно российские специалисты уничтожили два украинских пикапа и два миномета. Боевой расчет отечественного зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский беспилотник. Авиация совершила 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту ВСУ, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, огневым средствам противника. Объекты размещались вблизи таких населенных пунктов как Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.

Минобороны: российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России