Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Военнослужащий отметил, что ликвидированы два пункта управления дронами Вооруженных сил Украины, а также три пункта управления, 30 опорных пунктов, свыше 120 позиций полевой артиллерии армии киевского режима.

Огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника. В том числе станции радиоэлектронной борьбы. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Отечественная оперативно-тактическая и армейская авиация совершила около 40 ударов по объектам ВСУ, размещенным в районах населенных пунктов Карловка, Новоалександровка и Прогресс. Противник лишился до 360 человек живой силы убитыми и ранеными, четырех гаубиц Д-30, трех буксируемых гаубиц "Мста-Б", пяти 120-миллиметровых минометов. Средства противовоздушной обороны поразили два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ивановские десантники уничтожили украинский БПЛА под Часовым Яром.

Фото и видео: Минобороны России