Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Общие потери противника составили до 185 человек личного состава и три единицы автомобильной техники. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В течение суток отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Червоная Диброва и Петровское. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Офицер пояснил, что в ходе работы отечественной артиллерии поражены три опорных пункта и районы скопления техники ВСУ. Во время проведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов.

ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Фото и видео: Минобороны России