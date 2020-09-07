Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

Накануне в районе маршрута группы были сильные грозы и ливни.

Группа из 11 туристов — среди них восемь детей - пропала в горах в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Возраст детей - от 9 до 16 лет. Сообщается, что группа вышла в тренировочный поход из посёлка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор. Во главе группы был 36-летний тренер Сергей Удалов. С ним были ещё двое сопровождающих.

Спасатели на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поисковой операции также привлекут кинологов и конный расчёт. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.

Известно, что в последний раз группа выходила на связь 6 сентября в 9:30 утра. Тогда участники похода рассказывали, что едут в автобусе.

Накануне в районе маршрута группы были сильные грозы и ливни.

Ранее в Башкирии пропала группа туристов из 8 человек.

Видео: Instagram / mchs_krasnodar