Группа психологической поддержки участников СВО заработала во Всеволожске

Во Всеволожском "Центре здоровья" будут оказывать психологическую поддержку участникам спецоперации и их семьям. Первая встреча группы при Всеволожской КМБ состоится 16 марта.
Посетить встречу по адресу: Колтушское шоссе, д. 20 можно безвозмездно на добровольной основе. Помощь бойцам и их семьям предстоявят психотерапевт Георгий Грачев и психолог Светлана Болотова.
Регулярные встречи с профессионалами будут проходить раз в 2 недели по четвергам. Они будут длиться 1,5-2 часа. Требуется предварительная запись.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Манеж" организовал бесплатное посещение для участников СВО и их семей.
Фото: Pxhere
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