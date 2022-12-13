Группа психологической поддержки участников СВО заработала во Всеволожске

Первая встреча состоится 16 марта.

Во Всеволожском "Центре здоровья" будут оказывать психологическую поддержку участникам спецоперации и их семьям. Первая встреча группы при Всеволожской КМБ состоится 16 марта.

Посетить встречу по адресу: Колтушское шоссе, д. 20 можно безвозмездно на добровольной основе. Помощь бойцам и их семьям предстоявят психотерапевт Георгий Грачев и психолог Светлана Болотова.

Регулярные встречи с профессионалами будут проходить раз в 2 недели по четвергам. Они будут длиться 1,5-2 часа. Требуется предварительная запись.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Манеж" организовал бесплатное посещение для участников СВО и их семей.

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