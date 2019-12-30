Группа BTS организовала международный выставочный арт-проект

Популярная корейская группа организовала проект "Сonnect, BTS".

В ходе выставки "Сonnect, BTS" планируется бесплатно показать работы более 20 художников в пяти городах мира – в Лондоне, Берлине, Буэнос-Айресе, Сеуле и Нью-Йорке. В заявлении куратора выставок, отмечается, что философия группы заключается в уважительном отношении к многообразию окружающего мира и любого вида искусства.

Выставка в столице Германии состоится с 15 января по 2 февраля, в Буэнос-Айрес выставка придет с 21 января по 22 марта, а в Сеуле и Нью-Йорке – с 28 января по 20 марта и с 4 февраля по 27 марта.

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Видео: Big Hit Labels / YouTube