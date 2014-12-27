Грозный призвал Дзюбу публично извиниться за слова про атмосферу на матчах "Ахмата"

Ранее нападающий заявил, что он чувствует дискомфорт во время выездных игр с "Ахматом".

Бывший главный тренер "Терека" Вячеслав Грозный призвал Дзюбу извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни. Об этом сообщает Sport24.

Грозный отметил, что он на месте Артема публично бы извинился бы за соответствующие слова. Также он напомнил, что впереди Евро-2020, а Дзюба лидер сборной и капитан команды.

Также с критикой в адрес Дзюбы выступил депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Видео: YouTube / Грустная Передача о Футболе

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"