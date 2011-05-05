Гросси считает создание зоны безопасности у ЗАЭС до конца года возможным

В МАГАТЭ напомнили о сложных отношениях между Москвой и Киевом.

генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси считает создание зоны безопасности вокруг территории Запорожской атомной станции до конца 2022 года возможным. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления в эфире французского телеканала France24. таким образом эксперт ответил на вопрос ведущего о том, верит ли тот, что достичь данной цели можно к концу текущего года, учитывая, что сейчас уже середина декабря. При этом иностранец заметил, что во время вооруженного конфликта между противостоящими друг другу сторонами складываются крайне сложные отношения. Он снова заявил о намерении провести контакты с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Я думаю, что это реалистично. Я думаю, что это возможно. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ назвал иранскую ядерную сделку "пустой скорлупой".

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24