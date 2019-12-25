Эксперт назвал коммерческую привлекательность проекта для Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что создание регионального лоукостера будет возможно при поддержке властей. По данным предпринимателя, проект будет зависеть от того, предоставит ли государства необходимые конкурентные условия для него или нет. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения.

Планов конкретных нет, но это будет зависеть, скажем так, от готовности государства предоставить абсолютно конкурентную площадку. Если не будет никаких ограничений, связанных с типом приобретаемых самолетов, получаемых слотов и т.д., то коммерчески этот проект может быть привлекателен Герман Греф, глава Сбербанка

Эксперт отметил, что в противном случае кредитная организация не будет видеть в проекте лоукостера никакой коммерческой привлекательности для инвестирования в него.

Греф заявил, что Сбербанк чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам.

Фото: YouTube/Россия-24