Греческий журналист Аргиракис: западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе

По его словам, на всем Западе действует информационная блокада.

Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе. Об этом заявил греческий журналист Афанасий Аргиракис в интервью "РИА Новости".

По его словам, на всем Западе действует информационная блокада насчет того, что происходит на Донбассе. Он подчеркнул, что западные СМИ замалчивают о ситуации в регионе. Аргиракис отметил, что на Западе почти никогда не передают информацию о том, что происходит в Донецке.

Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают. Афанасий Аргиракис, журналист

Ранее Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет на Донбасс.

Видео: Telegram / РИА Новости