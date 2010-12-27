Китаец пострадал от петербургских грабителей

В центре Северной столицы обокрали пожилого гражданина Китая.

В Санкт-Петербурге 8 октября обчистили гражданина Китая в центре города. Мужчина лишился дорогой фототехники и крупной суммы, происшествие случилось у Казанской площади. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Около 16.30 поступило в полицию сообщение от гида группы иностранцев. Как сообщает 62-летний пострадавший, на Казанской площади около иконы божьей матери несколько молодых людей окружили его, а вскоре отобрали дорогостоящую фототехнику, телефон, а также 1200 евро. После кражи неизвестные скрылись.

Пострадавший гражданин Китая оценил ущерб в 100 тысяч рублей.