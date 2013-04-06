Гран-при премии Курёхина получил авангардный "Фауст"

Вручение премии состоялось накануне в субботу. Зрителей на ней перевели в онлайн-формат.

Гран-при "Поп-Механика" премии Сергея Курёхина за 2019-й год получила постановка "Фауст. Labor" выходца театрального объединения АХЕ Ника Хамова. Вручение премии состоялось накануне в субботу. Зрителей на ней перевели в онлайн-формат.

Премия ежегодно вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают экспериментальные принципы, сформулированные еще в 90-е годы самим Курехиным.

В этом году премию вручали в следующих наминациях: Гран-При "Поп-Механика", "Лучшее произведение визуального искусства" (выиграла художница Ольга Тобрелутс), "Лучший медиа объект" ("Куда бегут собаки" от "Города Ноль"), "Лучший кураторский проект" ("Новая антропология" Ирины Актугановой и Анны Аполлоновой), "Искусство в общественном пространстве" (Красил Макар и "Проекты 2017–2019 года"), "Лучший текст о современном искусстве" ("Метамодерн в музыке и вокруг нее", автор Настасья Хрущева), почетная номинация "SKIF" (музыкальный экспериментальный проект – композитор Егор Забелов) и новая номинация – "Science Art Project". В ней выиграл ::vtol:: "гость".

Специальный приз ежегодно вручает Французский институт – лауреатом стал уличный художник Владимир Абих.

Фото: kuryokhin.net