На Авиационной улице появилось граффити с Юрием Никулиным

Авторы работы неизвестны.

В Московском районе на подстанции во дворе дома №13 на Авиационной улице появилось граффити с изображением народного артиста СССР Юрия Никулина. Рядом с граффити также написана знаменитая цитата Никулина: "Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение". Фотографию выложили очевидцы в группе Неизданное | Санкт-Петербург "ВКонтакте".

Есть вероятность, что коммунальщики закрасят изображение, поскольку рисовать граффити на этом доме запрещено.

Ранее мы писали, что в Московском районе появилась световая проекция.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург