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На Авиационной улице появилось граффити с Юрием Никулиным
Сегодня, 19:01
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kraratau27

На Авиационной улице появилось граффити с Юрием Никулиным

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Авторы работы неизвестны.

В Московском районе на подстанции во дворе дома №13 на Авиационной улице появилось граффити с изображением народного артиста СССР Юрия Никулина. Рядом с граффити также написана знаменитая цитата Никулина: "Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение". Фотографию выложили очевидцы в группе Неизданное  | Санкт-Петербург "ВКонтакте". 

Есть вероятность, что коммунальщики закрасят изображение, поскольку рисовать граффити на этом доме запрещено. 

Ранее мы писали, что в Московском районе появилась световая проекция.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург 

Теги: граффити, московский район, юрий никулин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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