Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов

Председателем совета директоров Первого канала выбрали помощника президента.

Государство снизит долю в Первом канале с 51 до 34 процентов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. При этом уставной капитал телеканала будет увеличен.

В документе сказано, что дополнительную эмиссию акций реализуют среди негосударственных акционеров. Это необходимо сделать для финансового оздоровления предприятия.

Отмечается, что председателем совета директоров Первого канала выбрали помощника президента Максима Орешкина.

Ранее телеканалы рассказали о программе передач в дни новогодних каникул.

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