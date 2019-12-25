Госсекретарь США заявил о провокациях России на Донбассе

Энтони Блинкен призвал РФ не повторять события 2014 года.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о провокациях России на Донбассе. Он предостерег Москву от повторения событий 2014 года. Поведение РФ в тот период иностранец назвал ошибкой. Такое заявление спикер сделал в рамках пресс-конференции, данной журналистам по итогу переговоров с коллегой, главой МИД Киева Дмитрием Кулебой.

Мы обеспокоены тем, что Россия может попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт пояснил, что все провокации на юго-востоке Украины исходят только с российской стороны. Он напомнил о том, что Вашингтон фиксирует передвижения войск около государственной границы Москвы с Киевом. Блинкен похвалил украинских коллег за сдержанность. При этом намерения РФ руководитель Госдепа США не понимает.

Блинкен пообещал Украине летальное оружие.

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