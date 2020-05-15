Госсекретарь США: Россия сама отказалась от членства в НАТО

Он заявил, что у альянса никогда не было агрессивных намерений в отношении Москвы.

Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

По его словам, у альянса никогда не было агрессивных намерений в отношении Москвы. Блинкен подчеркнул, что НАТО не нападал и не будет нападать на Россию. Он также напомнил, что в 1990-х Запад предлагал стране вступить в организацию.

Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее советник главы офиса Зеленского призвал забыть слово "русские" в Донбассе.

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