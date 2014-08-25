В Госдепе США назвали два негативных для страны варианта.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен счел, что мир не может остаться без руководства США. Соответствующее заявление представитель Госдепа США сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованного Стэнфордским университетом. Трансляцию проводил сайт внешнеполитической службы страны.

Это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт подчеркнул, что на текущий момент перед властями США стоит выбор. При отказе от участия в организации миропорядка и занятии лидерской позиции, это будет значить то, что место займет кто-то другой. Энтони Блинкен не исключил, что в вопросе могут преуспеть китайские коллеги. При таком сценарии ситуация будет развиваться не в том ключе, что совпадает с национальными интересами и ценностями США. Глава Госдепа США добавил, что если роль лидера не возьмет на себя никто, то в этом случае образуется вакуум, "который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State