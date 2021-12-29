Белоруссия: вооруженные польские военные дважды нарушили границу

Инцидент произошел 18 января.

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о том, что вооруженные польские военнослужащие дважды нарушили границу. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале ведомства. Известно, что преступление зафиксировано 18 января в районе контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области.

Польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. пресс-служба погранкомитета Минска

Спустя несколько часов его польский коллега, экипированный в униформу, повторно проник на территорию Белоруссии, а затем вернулся на свой участок.

Подразделения войск РФ начали прибывать в Белоруссию для проведения учений.

Фото и видео: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

