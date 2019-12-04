Законопроект принят во втором чтении.

Госдума разрешила депутатам и чиновникам участвовать в управлении НКО. В тексте говорится о том, что это будет возможно "с разрешения представителя нанимателя". Его нужно будет получить в установленном нормативном порядке в виде акта от профильного ведомства.

Желающие смогут безвозмездно трудиться в НКО, хотя сейчас то запрещено антикоррупционным законом. Для участия в съезде, гаражном/ жилищном кооперативе и общественной организации документы не будут нужны. Закон также регламентирует управление НКО, более 50% которой находится под контролем госкомпании.

Документ принят во втором чтении на пленарном заседании.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов.

Видео: YouTube/RSFSR