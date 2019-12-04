Госдума разрешила депутатам и чиновникам участвовать в управлении НКО. В тексте говорится о том, что это будет возможно "с разрешения представителя нанимателя". Его нужно будет получить в установленном нормативном порядке в виде акта от профильного ведомства.
Желающие смогут безвозмездно трудиться в НКО, хотя сейчас то запрещено антикоррупционным законом. Для участия в съезде, гаражном/ жилищном кооперативе и общественной организации документы не будут нужны. Закон также регламентирует управление НКО, более 50% которой находится под контролем госкомпании.
Документ принят во втором чтении на пленарном заседании.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов.
Видео: YouTube/RSFSR
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