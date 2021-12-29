Госдума рассмотрит проекты постановления по признанию ДНР и ЛНР 15 февраля

На обсуждение вынесут два проекта постановления.

Вопрос об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен на заседании Государственной думы 15 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

На обсуждение вынесут два проекта постановления. Депутаты примут тот вариант документа, за который проголосует большинство парламентариев, уточнил Володин.

Разница в них заключается в следующем. Первое – незамедлительно после принятия направляется Президенту. Второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению. Вячеслав Володин, спикер ГД

Напомним, соответствующий проект постановления был внесен в нижнюю палату российского парламента 19 января. Авторами инициативы являются депутаты от КПРФ. Они считают "обоснованным и морально оправданным" для России признать ДНР и ЛНР, так как это бы защитило их население от "геноцида" со стороны внешних угроз. В Кремле, комментируя инициативу, подчеркнули, что очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.

Фото: Piter.tv