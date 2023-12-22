Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов.

Госдума России приняла в I чтении закон о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за фейки о российской армии. За принятие законопроекта проголосовало абсолютное большинство депутатов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данное решение направлено на тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, а также оскорбляет граждан и военных своей страны.

Те, кто получил награды и звания, должны понимать: если выступать против страны – лишат этих наград и званий. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76.

Видео: Дума ТВ