В ГД РФ прокомментировали трагедию в Белгородской области.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому Конгрессу и немецкому бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области. Дополнительно председатель нижней палаты парламента предложил коллегам-законодатетелям разобраться в вопросе того, какие ракеты или пусковые установки использовались противниками. По мнению политика, депутаты этих парламентов должны объявить политическим элитам, финансирующим преступный режим Владимира Зеленского, импичмент.

... Чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин: ответственность за убийство мирных жителей Донецка лежит лично на Зеленском.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ