Госдума переназначила Москалькову уполномоченным по правам человека

Омбудсмен переизбрана на новый срок.

Госдума России на пленарном заседании 22 апреля поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека. За данную кандидатуру проголосовали 367 депутатов из 411 присутствующих. Для назначения на должность омбудсмена кандидата должны поддержать две трети парламентариев в нижней палате парламента. Общественный деятель рассказала о приоритетах работы на новом сроке исполнения полномочий.

Добиться создания национального превентивного механизма для повышения уровня гарантий прав граждан в местах принудительного содержания, способствовать расширению общественного контроля за соблюдением прав человека. Ввести в практику проведение совместного мониторинга состояния защищенности прав. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Напомним, что ранее Татьяну Москалькову на пост внес российский президент Владимир Путин. Единственным конкурентом действующего омбудсмена по правам человека в РФ являлся первый замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Он был выдвинут фракцией ЛДПР. Татьяна Москалькова занимает должность с апреля 2016 года.

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